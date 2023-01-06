المعمل الجنائي يعاين موقع حريق شقة في العجوزة

عاين خبراء المعمل الجنائي موقع حريق أعلى عقار بالعجوزة لبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق أعلى بشقة سكنية بالعجوزة.

وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارتي حماية مدنية لإخماد الحريق وتم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى باقي العقارات المجاورة له.

وتبين بإجراء التحريات، أن الحريق بشارع الجهاد من شارع أحمد عرابي – المهندسين بجوار سنترال أحمد عرابي دون وقوع إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.