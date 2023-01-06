الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين موقع حريق شقة في العجوزة

حريق
حريق

عاين خبراء المعمل الجنائي موقع حريق أعلى عقار بالعجوزة لبيان سبب الحريق. 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق أعلى بشقة سكنية بالعجوزة.

وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارتي حماية مدنية لإخماد الحريق وتم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى باقي العقارات المجاورة له.

وتبين بإجراء التحريات، أن الحريق بشارع الجهاد من شارع أحمد عرابي – المهندسين بجوار سنترال أحمد عرابي دون وقوع إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

بعد حديث الرئيس السيسي عنه.. قراءة في أسرار كتاب البابا تواضروس

الرئيس السيسى لـ«المصريين»: «متخافوش ومتديش ودنك لحد»

الرئيس السيسى عن شائعة بيع قناة السويس: لو هعمل حاجة هقولكم

قبطية تقبل الرئيس السيسى فى احتفال عيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسى خلال تهنئته بعيد الميلاد: متخافوش لأن ربنا موجود

الرئيس السيسى يستشهد بكتاب «سنوات من المحبة لله والوطن» بقداس عيد الميلاد المجيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟

كيف تتعامل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع الفلسطينيين؟

الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة