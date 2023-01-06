الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خلال يومين.. أحمد سعد يحصد مليون مشاهدة بـ«يا عراف»

أحمد سعد
أحمد سعد

استطاع الفنان أحمد سعد أن ينضم لقائمة الأكثر مشاهده بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان “يا عراف” حاصدًا مليون مشاهدة خلال يومين من طرحها على يوتيوب.

وتعد أغنية “يا عراف” التعاون الغنائي الأول الذي يجمع بين الفنان أحمد سعد، وزعيم، والتونسي نوردو، والأغنية من كلمات محمد الفقى وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، وتم التصوير بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسين حسن.

والأغنية من كلمات محمد الفقي وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، وتم التصوير بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسين حسن.

وتقول كلمات الأغنية:

يا طبيب داويني

احتار الطب فيا

حبيبي يغيب عن عيني

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد هي أغنية بعنوان “وقت الشدة” التي حققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية وهي من كلمات أحمد جابر، ألحان وتوزيع محمد شحاتة.

أحمد سعد كلمات الأغنية كنت مين مليون مشاهدة كفى أراضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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