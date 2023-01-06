الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية: استمرار فعاليات مبادرة «كلنا واحد» (فيديو)

كلنا واحد
كلنا واحد

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، مقطع فيديو يوضح تفاصيل فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة “كلنا واحد” برعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع بأسعار مخفضة حتي نهاية يناير الجاري مع استمرار منظومة أمان في طرح كميات إضافية من السلع الغذائية عبر منافذها المتحركة علي مستوي الجمهورية بأسعار مخفضة.

وتحرص الوزارة في إطار المبادرة على توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الحضارية والأشد احتياجًا.

وتوفر مبادرة “كلنا واحد” السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى أنه تم الإتفاق مع مسئولى 5 كيانات كبرى وموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر إحتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة. 

وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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