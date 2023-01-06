خالد عباس: لا يوجد تعثر لأى شركة تعمل بالعاصمة الإدارية

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن آخر التجهيزات لاستقبال الحكومة العام الجاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، والمُذاع عبر قناة "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إنه لا يوجد أى تعثر لأي شركات تعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، متابعًا: كل الشركات تعمل بشكل مستمر ولا يوجد تعطل في المشروعات، موضحًا أن العاصمة الإدارية تذلل كل العقبات أمام المستثمرين وتشجع الاستثمارات العربية.

وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة لا تأخذ أي أموال من ميزانية الدولة، بل كل المشروعات يتم تمويلها من خلال الاستثمارات مع الشركات وطرح الأراضي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية تعمل على إنشاء العديد من المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة وستتوافر المستشفيات بشكل كبير لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين الذين يقطنون بالعاصمة الإدارية.