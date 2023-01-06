رئيس شركة العاصمة الإدارية: 6 جامعات و10 مدارس يعملون بالعاصمة

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن آخر التجهيزات لاستقبال الحكومة العام الجاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، والمُذاع عبر قناة "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك 6 جامعات تعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، يعمل فيها حوالى 6 آلاف طالب، كما أن الجامعات كل عام تفتتح كليات جديدة.

وأضاف أن هناك 10 مدارس يعملون بالكامل، وكذلك 10 مدارس تحت الإنشاء، موضحًا أن المحال التجارية بدأت تعمل وكل السلع متوافرة والأمن متوافر بشكل كبير فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة،: "هناك طلاب أجانب يدرسون فى الجامعات المتواجدة فى العاصمة الإدارية الجديدة ولكن لا أعلم النسبة بالتحديد، ونعمل مع عدد من الشركات الكبرى في الخليج وخلال الفترة المقبلة سيطرحون مشروعات في العاصمة الإدارية".