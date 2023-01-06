«المشرى»: مصر لعبت دورًا إيجابيًا لحث مجلسى الدولة والنواب الليبى على التوافق

أعرب خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، عن تقديره للدور المصري في حلحلة القضية الليبية، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا إيجابيًا دائمًا لحث مجلسي الدولة والنواب الليبي على التوافق.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر حنفي، على شاشة القاهرة الإخبارية، "عندما دعتنا القاهرة لاستضافة الحوار الليبي الليبي، كانت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تتوقع أن نرفض، لكننا وافقنا، وأخبرت وفد مجلس الدولة، لو لاحظتم أي تدخل في عمل اللجنة لا بد من الانسحاب فورًا"، مؤكدًا أن مصر لم تتدخل في أي جولة من جولات الحوار.

وأردف: "عندما كان يتشدد وفد البرلمان، كانت مصر تحثهم على التوافق، مصر لعبت دورًا إيجابيًا جدًا وواضحًا، والدور المصري دائمًا يشجع ويحث على التوافق".

ولفت إلى أن قراءة الدول الإقليمية المؤثرة دوليًا كانت أقرب للاستقطاب، لكن بعد جولات الصراع المختلفة أيقنت كل الدول القريبة من الشأن الليبي أن تحقيق الاستقرار والتنمية والمصالح المشتركة مع الدول لن يتحقق بالاستقطاب وإنما إيجاد توازن وتوافق، وتعاون الدول المهتمة بالشأن الليبي.