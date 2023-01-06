رئيس شركة العاصمة الإدارية: 12 هيئة حكومية ستعمل بالعاصمة مارس المقبل

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن آخر التجهيزات لاستقبال الحكومة العام الجاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، والمُذاع عبر قناة "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إن العاصمة بدأت منذ بداية العام الجاري بداية انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، متابعًا: “بدأنا بمجلس الوزراء والأسبوع المقبل سيكون وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة”.

وأضاف أنه تم عمل جدول لنقل كل أسبوع عدة وزارات للعاصمة الإدارية، متابعًا: “ننظم عمليات وصول الموظفين للعاصمة الإدارية”.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال نهاية شهر فبراير أو نصف مارس ستكون كل الإجراءات الخاصة بنقل الموظفين انتهت، وسيكون هناك 12 هيئة تعمل داخل العاصمة الإدارية، موضحًا “أن هناك مواطنين يسكنون فى بعض الأحياء بالعاصمة الإدارية”.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن كل المرافق كاملة فى العاصمة وهناك وحدات سكنية شاغرة بالعاصمة، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك عدد كبير يسكنون فى العاصمة الإدارية.