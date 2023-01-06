الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالقرى التابعة لها وأحياء المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما كثفت الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة اليومية وكذلك أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بمحيط الكنائس للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قرى البرجاية وتلة وبنى محمد سلطان وبنى احمد الغربية تمكنت من إزالة ٩ حالات تعد على الأراضى الزراعية على مساحة ٨٠٠ متر تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

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وأضاف رئيس المركز والمدينة أن حى غرب المدينة تمكن اليوم من إزالة حالة تعدى بالمهد بالبناء بدون ترخيص على أرض زراعية بالطريق الدائرى على مساحة ١.٥ قيراط وتم ازالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه وجه رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقرى بضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية بمحيط الكنائس  للاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى جو يسوده الوحدة الوطنية لنسيج الوطن الواحد مصر، كما تم إصلاح الأعطال لكشافات الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية ليلا .

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وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة والتصدى بكل قوة وحسم لكافة أشكال التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ووقف البناء العشوائي وإزالة المخالفة بالمهد وتكثيف الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة اليومية وكذلك أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بمحيط الكنائس للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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المنيا إزالة 10 حالات تعدي الأراضي الزراعية بقري وأحياء مركز المنيا تكثيف أعمال النظافة والإنارة حول الكنائس للأحتفال بعيد الميلاد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

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