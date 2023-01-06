جامعة عين شمس تكشف عن تفاصيل وفاة «سحر»: «جسدها رفض الرئة المزروعة بشكل عنيف»

أعلنت جامعة عين شمس، الجمعة، عن وفاة سحر التي أجري لها أول حالة زراعة رئة من متبرع حي.

جاء ذلك عقب النجاح النسبي لمدة ٣ أسابيع للمريضة، وفصلها عن أجهزة الإرواء الرئوي القلبي وأجهزة التنفس الصناعي الجزئي، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء في البرنامج التأهيلي البدني للمساعدة علي الحركة والمشي ولكن حدث تدهور مفاجئ وهو ما يحدث في مثل هذه الحالات بنسبة ٣٠%؛ ما أدى إلى وضعها مرة أخرى على أجهزة التنفس الصناعي، وقد قام الطاقم الطبي على الفور بإجراء عدد من الفحوصات الطبية التي أظهرت رفض جسم المريضة للرئة التي تمت زراعتها بشكل عنيف بالرغم من تلقي أفضل العلاجات المتاحة بالعالم.

وأعلنت جامعة عين شمس ومستشفياتها عن كافة التقدير والاحترام لعائلة سحر والمتبرعين واستقبالهم بمقر رئاسة الجامعة بقصر الزعفران وتكريمهم.

كما أعلنت جامعة عين شمس عن الاستمرار بعزيمة وصبر بالعلم والتدريب في برنامج زراعة الرئة لاحتياج المرضي، مضيفة: “قائمة الانتظار التي لدينا وثقتنا في فريقنا الطبي لزراعة الرئة المتميز والذي حصل علي أفضل تدريب وتجهيز مع أفضل التجهيزات الطبية بالبنية التحتية بمستشفيات الجامعة”.