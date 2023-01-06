عرض المتهم بقتل مسجل خطر فى أطفيح على الطب الشرعى

أمرت النيابة العامة بعرض شاب على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه في واقعة إنهائه حياة مسجل خطر، واعتدى عليه بآلة حادة حتى فارق الحياة، بسبب خلاف على سور المقابر.

وخلال التحقيقات، أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات حبسه 15 يوًما.

ترجع تفاصيل الواقعة التي حدثت مساء الإثنين الماضي، عندما ورد لقسم شرطة أطفيح، بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة بالطريق العام، بانتقال رجال وحدة المباحث تبين صحة البلاغ، كما تبين أنها لشاب ذكر يبلغ من العمر حوالي ثلاثين عامًا، وبإخطار نيابة أطفيح كلف وكيل النائب العام وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بالفحص والتحري للوصول إلى مرتكب الواقعة وتم ضبطه.