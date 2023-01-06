الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تبطين ترع سوهاج.. نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل فاقد المياه

تبطين
تبطين

عرضت فضائية " Extra news" تقريراً عن تبطين ترع سوهاج والنقلة الحضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه ووصولها لكل الأراضي.

وقالت إن المشروع القومى لتبطين الترع يعتبر نقلة حضارية ونوعية، تأتى ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الرى بسهولة للأراضى الزراعية إضافة إلى حل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن التغلب على المشكلات الصحية والبيئية.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تبطين 112 ترعة، بطول 442 كيلو و 663 متر، بنسبة تنفيذ أطوال 77.08%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 197 ترعة، بطول 574 كيلو و 307 متر، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الرى، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الرى.

مواد متعلقة

عبدالله المغازى: مخاطبة الشباب بلغتهم يسهم فى تحصينهم ضد أفكار التطرف

خبير سياسى: القوى المعادية لمصر تستخدم كتائبها لتزييف الحقائق

«تموين المنيا»: الأرز بـ 15 جنيها والزيت بـ 48 جنيها للتر

«الشئون الإسلامية»: دور الشعراوى فى نشر الوسطية لا ينكره إلا جاحد

أستاذ زراعة حيوية: سعر الدواجن اليوم الأعلى فى التاريخ

البنك الزراعى: 300 مليون جنيه حجم تمويلات مبادرة «باب رزق»

خالد ميري: الصعيد عانى سنوات من الإهمال.. والحياة تغيرت مع قدوم الرئيس السيسي

متحدث «الكهرباء»: 3 مليارات جنيه حجم الاستثمارات فى سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

سبب وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة فى مصر (خاص)

زيارات تفقدية وافتتاح مشروعات.. حصاد مجلس الوزراء خلال أسبوع

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023

سعر الجنيه الذهب اليوم

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالعياط

الأمم المتحدة: 300 سجين سياسى بين 7 آلاف معتقل منحتهم بورما عفوًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

أعلى معدل منذ 2008.. «غلاء المعيشة» يضرب إسرائيل بعد رفع أسعار الفائدة

سيناتور تطالب الكونجرس الأمريكى بوقف تمويل نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية تؤكد التصدى لفرض الاحتلال الإسرائيلى الواقع على الأرض بالبناء والتوسع