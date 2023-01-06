تبطين ترع سوهاج.. نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل فاقد المياه

عرضت فضائية " Extra news" تقريراً عن تبطين ترع سوهاج والنقلة الحضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه ووصولها لكل الأراضي.

وقالت إن المشروع القومى لتبطين الترع يعتبر نقلة حضارية ونوعية، تأتى ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الرى بسهولة للأراضى الزراعية إضافة إلى حل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن التغلب على المشكلات الصحية والبيئية.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تبطين 112 ترعة، بطول 442 كيلو و 663 متر، بنسبة تنفيذ أطوال 77.08%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 197 ترعة، بطول 574 كيلو و 307 متر، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الرى، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الرى.