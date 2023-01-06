أحد مستثمرى الصعيد: الرئيس السيسى هو الأب الروحى لنا (فيديو)

قال محمد أحمد محمد عبداللطيف، أول مستثمر في المجمع الصناعي غرب جرجا، إن حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطاه دفعة كبيرة في الصناعة، مردفا: "الرئيس السيسي هو الأب الروحي لنا في الصناعة، داعمنا، نشكر الرئيس وكل المسئولين عن الصناعة من المحافظ لأقل واحد".

وأشار خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه عندما قال للرئيس السيسي "عايزك تاخدني في حضنك يا ريس"، كان شعور من ابن لأبيه، مردفا: "نتمنى مشاريع في سوهاج كل شهر مرة، أو كل سنة، عشان نشوف الريس".

كان محمد خلال حديثه مع الرئيس أمس قال إن لديه 20 شابا فنيا يعمل في المصنع، وعقب الرئيس "لو عندنا 180 مصنع، لو فيهم 20، يبقى 3600 عامل فني، وهو ده الهدف توفر فرص عمل للشباب في الصعيد".