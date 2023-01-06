الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«Extra news» تستعرض الطفرة التنموية غير المسبوقة في سوهاج

سوهاج
سوهاج

تستمر فضائية "Extra news" في رصد المشروعات التنموية والطفرة التنموية غير المسبوقة التي قامت بها الدولة في محافظة سوهاج وصعيد مصر.

وقال هشام عبد التواب مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، إن الصعيد يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت السنوات الثماني الأخيرة اهتمامًا كبيرًا من الدولة بدعم وتطوير محافظات الصعيد ووضعها على خريطة التنمية بعد أن كانت مهمشة في العقود السابقة.

وأشار إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية والتنموية في محافظة سوهاج، والذي يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في محافظات صعيد مصر.

جاء ذلك لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد والقضاء على الفقر، وتحسين الخدمات وتوفير المرافق وإنشاء المدارس والمستشفيات والطرق والكباري والمحاور، وغيرها من الخدمات.

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