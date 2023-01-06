الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالعياط

جريدة الدستور

أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة على الطريق السريع- قرية المتانيا- العياط.

تم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع الجنوب يفيد بإصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة على الطريق السريع- قرية المتانيا- العياط.

وعلي الفور انتقل العقيد محمد على، مفتش مباحث قطاع الجنوب، والمقدم أحمد الطماوي، رئيس مباحث العياط، إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة على الطريق السريع- قرية المتانيا- العياط  تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأمر اللواء أمجد أنور لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار الحادث وتم رفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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