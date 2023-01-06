الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الدستور» تنفرد بتشكيل اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للشباب

جمال علام
جمال علام

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على أسماء اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر من 18 فبراير حتى 12 مارس 2023، والتي ستتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في التنظيم.

وتنفرد "الدستور" بتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة والذي جاء على النحو الآتي:

جمال علام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وليد العطار مدير البطولة.

خالد الدرندالى رئيس اللجنة المالية.

إيهاب الكومي رئيس اللجنة الإعلامية.

دينا الرفاعي رئيس لجنة المراسم.

حلمي مشهور لجنة الأمن.

عامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية.

حاتم سرور رئيس مجموعة القاهرة.

محمد شيحة رئيس مجموعة السويس.

شعبان البسطاوي رئيس لجنة الإقامة والاستقبال.

هاني الشهيدي رئيس اللجنة الطبية.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع للجنة المنظمة خلال الأيام المقبلة بعد عرض هذه الأسماء على الاتحاد الإفريقي للاتفاق على خطة العمل خلال الفترة المقبلة لإنجاح البطولة وخروجها بشكل يليق باسم مصر.

وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس

يشارك في البطولة 12 منتخبا وأسفرت القرعة عن المجموعات الثلاثة كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر وموزمبيق والسنغال ونيجيريا.

المجموعة الثانية: أوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو.

المجموعة الثالثة:جامبيا وتونس وبنين وزامبيا.

ويتأهل من البطولة الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثلاثة إلى الدور الثاني بجانب أفضل منتبخبين نالا المركز الثالث في دور المجموعات ليكملوا عقد المتأهلين للدور ربع النهائي، ليقام الدور ربع النهائي ليتأهل الفائزون للدور نصف النهائي والتأهل لكأس العالم 2023.

بطولة أفريقيا للشباب اللجنة المنظمه اتحاد الكرة جمال علام وليد العطار

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وائل لطفي

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