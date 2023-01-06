استقرار أسعار العقارات الأمريكية وسط ارتفاع معدلات الاقتراض وتراجع عمليات البيع

تفقد العقارات الأمريكية جاذبيتها مع الارتفاع الحاد في معدلات الاقتراض وانهيار عمليات البيع والشراء، غير أن الأسعار صامدة عند مستوياتها لا سيما في الأسواق المحمومة من جائحة كوفيد-19.

بحسب الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، فقد أظهرت مبيعات المنازل القديمة في الولايات المتحدة، في نوفمبر انخفاضًا بأكثر من 38% مقارنة بأرقام يناير التي كانت ذروة العام 2022.

وأشارت الرابطة إلى أنه في نهاية أكتوبر، بلغت معدلات القروض العقارية لمدة 30 عامًا - وهي المعيار في السوق الأمريكية - نسبة 7,16% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ 21 عامًا، فيما انخفضت قليلًا منذاك الحين حتى سجّلت 6,58% نهاية ديسمبر.

ولفتت إلى أنه في مارس، بدأ التشديد النقدي الذي يمارسه البنك المركزي الأمريكي للحدّ من التضخم، ووضع حدًا لعصر الأموال الرخيصة الذي كان قد بدأ مع بدء انتشار كوفيد-19.

ويقول الوسيط العقاري في شركة "كومباس" ديفيد شليشتر في مدينة دنفر في ولاية كولورادو: إنه "من الواضح أن السوق قد اتخذت منعطفًا".

ويضيف: "انتقلنا من السوق الأكثر غليانًا في التاريخ مع سلع كان معظمها يُباع بأعلى من سعرها" في غضون أيام قليلة، إلى بيئة أصبح فيها إبرام الصفقات بأقل من المبلغ المطلوب في البداية عاديًا.

أفضل وقت للشراء

ويقول دريك الذي فضّل عدم الكشف عن كنيته والذي يستعدّ لإنهاء صفقة شراء منزل في أوستن في ولاية تكساس بأكثر بـ4% من السعر المعروض بالأساس "الآن هو أفضل وقت لشراء (العقارات) منذ عام ونصف أو عامين، إذا كانت لديكم وظيفة مستقرة إلى حد ما ودخلكم معقول".

ومنذ الذروة التاريخية المسجّلة في يونيو، تراجع متوسط سعر العقار الواحد بنسبة 11% إلى 370,700 دولار. لكنه يبقى أعلى بنسبة 3,5% من السعر المسجّل العام الماضي في الفترة نفسها وبنسبة 30% من مايو 2020، قبل حمى الاستثمارات بالعقارات التي ولّدتها الجائحة.

وتتوقع شركة "كور لودجيك" CoreLogic تراجعًا طفيفًا بنسبة 2,8% لمعدّل السعر بين نوفمبر 2022 ونوفمبر 2023.

لا توقعات بتكرار أزمة الرهن العقاري التي ضربت قطاع العقارات الأميركي لعدة سنوات، بحيث تراجعت أسعار المنازل القديمة 27% بين ذروة الأزمة في يونيو 2008 وأدنى مستوياتها في يناير 2012.