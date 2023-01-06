الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير أمن مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء مريم

مدير أمن مطروح وراعي
مدير أمن مطروح وراعي الكنائس

قدم اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، اليوم الجمعة، التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسى مطروح.  

واستقبل القمص متى زكريا، راعي كنائس مطروح، اللواء السيد سلطان، مدير أمن مطروح، والوفد المرافق له، مُقدمًا لهم الشكر على جهودهم المستمرة والمتواصلة لحفظ الأمن والأمان، ومؤكدًا الروابط الوثيقة بين أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه.

وكانت قد شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم، بمدينة مرسى مطروح، في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، توافد الإخوة الأقباط لأداء قداس رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث رصد “الدستور” مظاهر احتفال الكنيسة وسط فرحة الأطفال والأقباط.

وبدأت الاحتفالات بالتبريك والألحان القبطية، وذلك استعدادًا لاستقبال العام الجديد، حيث تم تقديم سكتش عن العام الجديد من قبل ذوي الهمم، بالإضافة إلى الترانيم من قبل براعم حضانة اجيا ماريا ثم عرض حصاد عام 2022.

وقدم كورال الملائكة بكنيسة العذراء مريم عددًا من الترانيم المسيحية "إحنا ملائكة الأحد، العليقة التي رآها موسى" وعددا من الألحان القبطية.

وعقب انتهاء العروض الفنية احتفالا بالعام الميلادي الجديد قام القمص متى زكريا راعي كنائس مطروح والقس نوح نبيل كاهن بكنيسة السيدة العذراء مريم بتوزيع عدد من الهدايا العينية على الأطفال احتفالا بالعام الجديد.

وبالأنوار والشموع والملح.. تزينت فنادق ومنتجعات وكامبات واحة سيوة للاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث ارتفعت نسب إقبال الزوار المصريين والأجانب إلى ١٠٠%.

وأكد محمد جيرى، مدير إدارة السياحة بسيوة، خلال حديث سابق لـ"الدستور، أن  فنادق وكامبات ومنتجعات واحة سيوة كاملة العدد، نظرا لإقبال الزوار تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الميلادية، مشيرا إلى أن بلغت نسبة الأشغال بالواحة 100% .

IMG-20230106-WA0022
IMG-20230106-WA0022
FB_IMG_1673011490166
FB_IMG_1673011490166
FB_IMG_1673011488102
FB_IMG_1673011488102
الأخوة الاقباط عيد الميلاد المجيد كنيسة السيدة العذراء مريم مدير امن مطروح مدينه مرسي مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

«مضحوك علينا».. عمرو دياب يطرح أول أغانيه فى 2023

وفاة سحر ربيع صاحبة أول عملية زراعة رئة فى مصر

«تنمية البحيرات»: انفراجة في أسعار الأسماك بعد تراجع سعر الأعلاف

الخارجية الفلسطينية ترحب بموقف مجلس الأمن الدولي ورفضه لتغيير الواقع التاريخي بالقدس

ضبط 1258 قضية تموينية متنوعة

افتتاح 3 مساجد بتكلفة 13 مليونًا و670 ألف جنيه فى كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

سيناتور تطالب الكونجرس الأمريكى بوقف تمويل نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية تؤكد التصدى لفرض الاحتلال الإسرائيلى الواقع على الأرض بالبناء والتوسع

السفير الإسرائيلى: مصدوم بسبب اجتماع مجلس الأمن حول اقتحام بن غفير للأقصى