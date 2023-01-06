مدير أمن مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء مريم

قدم اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، اليوم الجمعة، التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسى مطروح.

واستقبل القمص متى زكريا، راعي كنائس مطروح، اللواء السيد سلطان، مدير أمن مطروح، والوفد المرافق له، مُقدمًا لهم الشكر على جهودهم المستمرة والمتواصلة لحفظ الأمن والأمان، ومؤكدًا الروابط الوثيقة بين أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه.

وكانت قد شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم، بمدينة مرسى مطروح، في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، توافد الإخوة الأقباط لأداء قداس رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث رصد “الدستور” مظاهر احتفال الكنيسة وسط فرحة الأطفال والأقباط.

وبدأت الاحتفالات بالتبريك والألحان القبطية، وذلك استعدادًا لاستقبال العام الجديد، حيث تم تقديم سكتش عن العام الجديد من قبل ذوي الهمم، بالإضافة إلى الترانيم من قبل براعم حضانة اجيا ماريا ثم عرض حصاد عام 2022.

وقدم كورال الملائكة بكنيسة العذراء مريم عددًا من الترانيم المسيحية "إحنا ملائكة الأحد، العليقة التي رآها موسى" وعددا من الألحان القبطية.

وعقب انتهاء العروض الفنية احتفالا بالعام الميلادي الجديد قام القمص متى زكريا راعي كنائس مطروح والقس نوح نبيل كاهن بكنيسة السيدة العذراء مريم بتوزيع عدد من الهدايا العينية على الأطفال احتفالا بالعام الجديد.

وبالأنوار والشموع والملح.. تزينت فنادق ومنتجعات وكامبات واحة سيوة للاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث ارتفعت نسب إقبال الزوار المصريين والأجانب إلى ١٠٠%.

وأكد محمد جيرى، مدير إدارة السياحة بسيوة، خلال حديث سابق لـ"الدستور، أن فنادق وكامبات ومنتجعات واحة سيوة كاملة العدد، نظرا لإقبال الزوار تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الميلادية، مشيرا إلى أن بلغت نسبة الأشغال بالواحة 100% .

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