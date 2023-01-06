تداول 28 سفينة حاويات بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 سفن، بينما غادر الميناء 19 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3391 طنًا تشمل: 391 طن بصل و3000 طن بضائع متنوعة.

وأضاف المركز الإعلامي للميناء، أنه بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50767 طنًا تشمل: 7300 طن قمح، 13810 أطنان خردة، 11648 طن حديد، 280 طن مولاس، 3104 أطنان أبلاكاش، و1271 طن خشب زان، 2250 طن سكر، 971 طن عدس، 10000 طن فول صويا، 342 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 133 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 842 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 269 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 950 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 86266 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 72456 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2567 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبوراضي وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4340 شاحنة.