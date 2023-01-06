محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد واحتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد.

وجاء في نصها "يسعدني ويشرفني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة كفر الشيخ بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على قداستكم والأخوة المسيحيين بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والسلام والاستقرار والازدهار تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".

كما بعث محافظ كفر الشيخ، برقيات تهنئة مماثلة لكلً من القس أندريا زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والحبر الجليل نيافة الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري، مهنئاً الأخوة الأقباط بالمحافظة وجموع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتأكيداً لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطا بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا.

فيما بعث رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأعرب خلالها لقداسته ولجميع الأخوة المسيحيين عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة.

كما عبر رئيس الجامعة في برقيته عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام في ظل القيادة الرشيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد د. «دسوقي» أن مصر ستظل دائما قوية بوحدة نسيجها الوطني قادرة على مواجهة كافة التحديات، وأن المصريين بكل طوائفهم كيان واحد، تدعمه أواصر المحبة والأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.