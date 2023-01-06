رغم الهدنة.. «القاهرة الإخبارية»: وقوع اشتباكات متقطعة فى جبهات أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية عن وقوع اشتباكات متقطعة فى مختلف الجبهات رغم الهدنة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

فيما استهدفت القوات الأوكرانية منطقة بتروفسكى فى مدينة دونيتسك بثلاث قذائف من عيار 152 ملم.

وقال المكتب التمثيلى لدونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: "سجلنا قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم على بلدة (ماكسيميليانوفكا) فى منطقة بتروفسكى بمدينة دونيتسك، باستخدام 3 قذائف مدفعية من عيار 152 ملم"، بحسب «نوفوستي» الروسية.

ولم يشر البيان حتى اللحظة إلى وقوع ضحايا أو قتلى، سواء فى صفوف العسكريين أو المدنيين بهذه المنطقة.