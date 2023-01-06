الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية مهنئة الأقباط بعيد الميلاد: المصريون نسيج واحد

النائبة شيرين عليش
النائبة شيرين عليش

هنأت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة الأقباط بمختلف الطوائف، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية لمصرنا الغالية مزيدًا من المحبة والسلام ودوام الخير والنماء والرخاء، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكدت عليش، في بيان لها اليوم، أن مصر بمسلميها وأقباطها دائمًا وعلى مر العصور يد واحدة في مواجهة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، وتؤكد يومًا بعد يوم أن شعبها نسيج واحد لن يسمح أبدًا بأن يفتن أو يفرق أحد بين أفراده.

وذكرت عضو مجلس النواب أن البابا تواضروس الثاني لعب دورًا عظيمًا في تدعيم النسيج الوطني وتقوية الوحدة الوطنية في أوقات الأزمات، ووقف بالمرصاد أمام محاولات إشعال الفتنة في مصر، مؤكدة على اعتزازها بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

ولفتت النائبة إلى أن مشاركة المسلمين للإخوة الأقباط أعيادهم يؤكد أن الشعب المصري سيظل نسيجًا واحدًا مهما حاولوا التفريق بينهم، مؤكدًا روح المحبة والإخاء التي ستظل موجودة بين المصريين.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، مراسم وطقوس القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي السابعة من مساء اليوم الجمعة، تدق أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إذ يتقدم البابا تواضروس الثاني موكب الشمامسة وسط ألحان العيد؛ ليترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.

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