الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مضحوك علينا».. عمرو دياب يطرح أول أغانيه فى 2023

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث أعماله الغنائية "مضحوك علينا"، والتي تعد أول أعماله عام 2023، و"مضحوك علينا" كلمات محمد البوغه، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داوود وشيري شكري.

وفي سياق متصل، تصدر عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعًا في الوطن العربي عبر إحدى المنصات الموسيقية الرقمية، وذلك مع بداية عام 2023.

وتصدرت أغنيتا «سينجل، وماتيجي نفك» قوائم الأعلى استماعًا في السعودية، والإمارات، وفلسطين، وقطر، واليمن والبحرين والكويت ومصر والأردن وعمان وسوريا.

واحتلت أغنية سينجل المرتبة الأولى، بينما احتلت أغنية ما تيجي نفك المرتبة الثانية في قوائم الأعلى استماعًا عبر التطبيق.

يذكر أن عمرو دياب قد طرح أغنية ماتيجي نفك قبل نهاية عام 2022 وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكساج وماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري.

كما طرح أغنية "سينجل" في ليلة رأس السنة، وهي من كلمات بهاء الدين محمد ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكساج وماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري.

أحدث أعماله الغنائية الأغانى الأعلى الأعلى استماعا السعودية والامارات السعودية السعودية و الشافعي النجم الكبير عمرو دياب

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