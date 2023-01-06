محافظ الفيوم يشهد احتفال الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد اليوم

يشهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، احتفال الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الجمعة الموافق 6 يناير، الساعة السابعة مساءً.

ويزور المحافظ على رأس وفد من القيادات التنفيذية، الكنيسة الإنجيلية بشارع عدلي يكن بمدينة الفيوم، ثم زيارة كنيسة ماري جرجس، لتقديم التهنئة بالعيد للإخوة المسيحيين.

وتقدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بأسمى آيات التهاني لأقباط مصر عامة، وأقباط محافظة الفيوم بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال محافظ الفيوم: "الإخوة الأقباط أبناء الوطن، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، أعاده الله علينا بالخير والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

وأضاف المحافظ في كلمته: "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر".

وفي النهاية، أكد المحافظ أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، مشيرًا إلى أن المصريين دائمًا ما يقدمون دروسًا فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.