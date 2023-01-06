ضبط 346 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالجيزة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة".

أسفرت جهودها فى مجاليّ حماية البيئة والثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة - المواد الغذائية" عن ضبط 2 مصنع - شركة - 2 محل - مخزن - مركز بيع وتداول - وحدة جرش وخلط "جميعهم بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 346 طن أعلاف حيوانية مواد خام ومنتج نهائي - 6,5 طن مخصبات وأسمدة - 817 عبوة أدوية بيطرية - 890 عبوة مبيدات بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون موافقة بيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.