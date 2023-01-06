التفتيش على 233 منشأة وتسليم 15750 شجرة لمراكز «حياة كريمة» في البحيرة

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أن الحفاظ على البيئة مسئولية مجتمعية ولابد من تفعيل دور المواطنين جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية لتطبيق ودعم سياسة الدولة في هذا الشأن، وكذا ضرورة تبني وتفعيل كافة الاجراءات الاستباقية للتكيف مع أي تغیرات مناخية متوقعة، مشيرة إلى أن قطاع البيئة شهد تطوراً ملحوظاً بكافة مجالاته من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر ووضعها على الساحة الإقليمية والعالمية في المجال البيئي.

من جهته قال على دومة مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، إن إنجازات الفرع خلال الفترة من 1/1/2022م حتى 31/12/2022، فى مجال التفتيش البيئى تم التفتيش على 233 منشأة صحية وصناعية وخدمية وطاقة بنطاق المحافظة وتم عمل خطة إصحاح بيئى وتوفيق الأوضاع لعدد 18 منشأة مخالفة، وتم أخذ 1366 عينة رصد وتفتيش من المنشآت الصناعية المختلفة، وكذا فحص 1599 مركبة منها "578 سيارة بنزين – 1021 سولار "منها 1495 مطابق و 104 مخالف .

وأوضح مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، أنه تم أخذ 101 عينة ميا، عبارة عن "19 عينة رصد لنوعية مياه نهر النيل والترع والمصارف، و82 عينة من المنشآت الصناعية المختلفة".

- تنفيذ 491 نشاطا في مجال الإعلام البيئي

كما بلغ اجمالي عدد مشروعات تقييم التأثير البيئى الواردة الى فرع البحيرة 1772 مشروع، و1521 مشروع نموذج "أ "و251 مشروع نموذج "ب" ،وفى مجال الإعلام والتوعية البيئية، تم تنفيذ 491 نشاطا مختلفا عبارة عن ندوات ، حملات وورش العمل، والأنشطة المتعلقة بالعمل البيئي)، استهدفت 8666 فرد، و تم تنفيذ 951 نشاط توعوي فى عدد 6 مراكز حياة كريمة بمحافظة البحيرة بإجمالي أعداد مستهدفين 17873 وكذا تسليم 15750 شجرة لمراكز حياة كريمة بمحافظة البحيرة شملت 13500 شجرة من مشتل وزارة البيئة – 2250 شجرة من منظمات المجتمع المدنى .

و أشار "دومة" إلى أنه تم تنفيذ 421 نشاطا توعويا للتعريف بتغير المناخ، و40 فعالية للحوار الوطني، و 56 متابعة لحرم الشاطئ وتفتيش على المنشآت التي تطل على حرم الشاطئ، و تم تحرير 161 محضر منها 110 محضر حفظ –51 محضر مخالف وتحرير 4 محضر تصالح.

وتم تنفيذ 218 نشاط يتضمن التفتيش من المنشآت الصحية ومصانع التدوير المدافن الصحية والمنشآت الصناعية ومتابعة المقالب الوسيطة ونقاط التجميع، وخدمة المواطنين، بلغ إجمالي الشكاوى الواردة لفرع البحيرة 24 شكوى تم إزالة أسبابها، و مكافحة نوبات تلوث الهواء خريف 2022، منظومة السحابة السوداء، وكمية تجميع القش بالمواقع المعتمدة 64211 طن من13 موقعا معتمدا.

،و تجميع 278944 طن القش بواسطة المواطنين مع تنفيذ 40 حملة للتفتيش على الصناعات الملوثة "مكامير –فواخير – مصانع طوب – مسابك "بإجمالى 855 منشأة، وتنفيذ 337 حملة لتوعية الفلاحين بكيفية الاستفادة من قش الأرز.