مستفيدون من القوافل الطبية بالمنوفية: «شكرًا للرئيس السيسى على حياة كريمة»

تواجدت قوافل طبية بمحافظة المنوفية التابعة لمبادرة حياة كريمة الرئاسية، ونظمت قوافل طبية ببعض قرى محافظة المنوفية، على مدار الأيام الأولى من العام الجديد، مشتركة بين جامعة السادات وجامعة المنوفية ومؤسسة حياة كريمة، حيث تم تنظيم قوافل طبية، ندوات توعوية لخدمة أهالي مراكز تلا وبركة السبع والشهداء ومنوف وشبين الكوم، وذلك لخدمة الأهالي بالكشف عليهم وصرف العلاج بالمجان، يأتي ذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وتضمنت القوافل الطبية 9 تخصصات طبية متعددة منها الباطنة والأطفال والعظام والكشف وصرف العلاج بالمجان، وتم الكشف على 1296 وحضر 639 مواطنًا الندوات التوعوية، و8 حالات تم الكشف عليهم وتحويلهم لمستشفيات.

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من أهالي محافظة المنوفية والمستفيدون من مبادرة حياة كريمة والقوافل الطبية التابعة لها، يقول عوض أحد أهالي قرية منوف، إن القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة أكثر الأعمال التي تحرص عليها المبادرة والذي يعود بالنفع على العديد من الأهالي خاصة وأن الكشف والعلاج يقدمان بالمجان.

ومن جانبه أوضح طاهر أحد أهالي محافظة المنوفية، أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها حياة كريمة قوافل طبية لخدمة الأهالي، لكنها تحرص بشكل مستمر على تقديم الدعم للمواطنين بكل الجوانب، مشيرًا إلى أن القافلة تضم عددًا من العيادات بمختلف التخصصات، والتي من ضمنها باطنة، جراحة، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، بجانب إجراء الأشعات والتحاليل وصيدلية لتقديم العلاج للمرضى من أهل القرية.

أضاف منصور، أحد أهالي محافظة المنوفية، أن مبادرة حياة كريمة خلقت حياة جديدة وطفرة في الريف المصري بالكامل، وتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتدشين مبادرة حياة كريمة التي تعمل بشكل مستمر من أجل الارتقاء بالريف.

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