الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور رواية «سنوات الحب والحظ» للكاتبة هدى العجيمي

جريدة الدستور

صدر حديثا للكاتبة هدى العجيمي، رواية «سنوات الحرب والحظ»، وهو يحكي قصة العدوان الثلاثي والهجرات المتعددة التي أجبرت أهالي بورسعيد على مغادرتها.

وقالت الكاتبة: «الكتاب في إطار رحاب العيد القومي لبورسعيد مدينتي ومسقط رأسي، ويتنازول قصة العدوان الثلاثي عليها والهجرة إلى المجهول، وهي قصص غرائبية حدثت لكل أسرة على حده».

وتابعت: «منها أسرتي التي أقدم لكم حكايتها في تلك الصفحات المضيئة لجانب من تاريخ كفاح ومعاناة الشعب المصري وخصوصا أهالي بورسعيد، في سنوات القرن الماضي».

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