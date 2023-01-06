الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فى عيد الميلاد.. الرئيس السيسى يدعو لاستلهام معانى الحب والتسامح التى أرساها المسيح

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، العالم كله، لاستلهام معاني الحب والتسامح التي أرساها المسيح عليه السلام، وذلك خلال كلمته احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي: “إنني أدعو في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان. كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائمًا وأبدًا في أمن وأمان”.

كما هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، المصريين بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا دوام الخير لمصر وشعبها.

وقال الرئيس، عبر “فيسبوك”: “كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدًا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية”.

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وائل لطفي

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