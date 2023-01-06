الرئيس السيسى يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد: كل عام وشعبنا وبلدنا بخير

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، المصريين بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا دوام الخير لمصر وشعبها.

وقال الرئيس، عبر “فيسبوك”: “كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدًا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية”.

وأضاف الرئيس السيسي: “إنني أدعو في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان. كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائمًا وأبدًا في أمن وأمان”.