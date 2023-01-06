الأسرع انتشارًا.. أستاذة علم أدوية تحذر من خطورة متحور كورونا الجديد

كشفت ميس عبسي، أستاذ علم الأدوية، تفاصيل جديدة عن المتحور الجديد "إكس بي بي 1.5" المنتشر في الولايات المتحدة المنحدر من فيروس أوميكرون، وخطورته على صحة الإنسان.

وقالت "عبسي" لشاشة "القاهرة الإخبارية"، إن المتحور الجديد "إكس بي بي 1.5" المنتشر في الولايات المتحدة منحدر من فيروس أوميكرون، حيث تشهد المملكة المتحدة تزايدًا في الإصابة بهذا المتحور، غير أن المعامل البحثية رصدت متحورًا جديدًا هو "سي أتش 1.1 ".

وأوضحت أستاذة علم الأدوية، أن العالم يواجه الآن نوعين من المتحورات المنحدرة من سلالة أوميكرون، وهما أسرع انتشارًا ولديهما قدرة على دخول خلايا الجسم وهو ما يشكل ضغطًا على الأنظمة الصحية في دول العالم، بسبب السرعة الكبيرة في تفشي العدوى، غير أنه لم تثبت بعدما ما إذا كان المتحوران الجديدان أشد خطورة أم لا وهو أمر سيتضح خلال الفترة المقبلة.