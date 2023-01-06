الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع جندي نمساوي وإصابة أخر في تبادل إطلاق النار بينهما

النمسا
النمسا

لقي جندي نمساوي مصرعه وأصيب آخر، اليوم، عقب مشادة أدت لتبادل إطلاق النار بينهما داخل قاعدتهم العسكرية في النمسا.

وأفادت وزارة الدفاع النمساوية بأن الحادث وقع داخل قاعدة عسكرية جوية ببلدة فينر نويشتات صباح اليوم، وفقا لما نقلته صحيفة ديلى ميل.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية، أن الجندي الذي كان يقوم بواجب الحراسة أطلق النار خلال مشادة مع جندي اخر أعلى منه رتبة وأطلق النار عليه.

وأشارت الوكالة إلى أن المجند البالغ من العمر 20 عاما، والذي تم تجنيده فى الجيش النمساوى فقط في أكتوبر الماضى، قام بأعمال شغب وأطلق عدة طلقات على رئيسه، وردا على ذلك، سحب الأخير سلاحه وأطلق النار عليه.

وأضافت الوكالة النمساوية أن الجندي المصاب نقل إلى المستشفى للعلاج، لكن درجة الإصابة غير معروفة.

من جانبها، قالت الشرطة فى النمسا إنه حتى الان، لا توجد معلومات حول السبب الأولي لهذا الحادث الدموي.

وأضافت الشرطة النمساوية أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة ولكن حسب المعلومات الأولية، فإن الحادث كان بغرض الدفاع عن النفس.

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وزير داخلية النمسا: تضاعف عدد مهربى البشر إلى البلاد فى العام الماضى

وزير داخلية النمسا: تضاعف عدد مهربى البشر إلى البلاد فى العام الماضى

وقبل يومين، أعلن جيرهارد كارنر، وزير داخلية النمسا، أنه خلال العام الماضي تم القبض على 687 مهربًا البشر في النمسا، وهو ضعف العدد الذي تم ضبطه في عام 2020.

وقال الوزير، في تصريحات له، إنه في عام 2021 تم ضبط 441 مهربًا، وفي عام 2020 311 مهربًا من عصابات الهجرة غير الشرعية. 

وذكر الوزير أن معظم المهربين المقبوض عليهم جاءوا من سوريا (99 مهربًا)، تليها تركيا (69 مهربًا)، ورومانيا (52 مهربًا)، وأوكرانيا (52 مهربًا)، و أخيرًا 32 مهربًا من النمسا.

وأشار الوزير إلى تكثيف الحكومة جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع دول الجوار، ومن خلال المشاركة في تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

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وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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