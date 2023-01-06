الأربعاء.. منتدى سيا الثقافي يناقش «بليغ.. أسرار الأيام الأخيرة» لأيمن الحكيم

يستضيف منتدى سيا الثقافي حفل مناقشة كتاب "بليغ.. أسرار الأيام الأخيرة" للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساءً.

الكتاب يناقشه الكاتب للصحفي والمؤرخ الموسيقي محمد العسيري، ويدير المناقشة الدكتورة صفاء النجار.

الكتاب صدر عن دار أطياف للنشر والتوزيع، ويكشف الكثير عن أسرار عبقري الألحان الموسيقار بليغ حمدي.

وصدرت دار أطياف الكتاب بقولها: "بين خروج بليغ حمدي من مطار القاهرة عام 1986 "هاربًا" من حكم بالسجن في قضية "سميرة مليان" وبين عودته إلى مطار القاهرة "جثمانًا" في العام 1993.

وتظل تلك السنوات التي قضاها بليغ منفيًا في باريس بمثابة اللغز الأكبر في حياة ملك الموسيقى، وتظل الأسئلة الحائرة عن سنين الغربة بلا إجابات شافية.

غلاف الكتاب

أما عن أيمن الحكيم فهو كاتب صحفي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، تخرج في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. وهو رئيس مهرجان السينما العربية.

وسبق وصدر للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، العديد من المؤلفات التي تتناول جوانب من حياة الفنانين والمطربين ومشايخ دولة التلاوة، ومن مؤلفاته: “اسمي بولا.. نادي لطفي تحكي”، “ذكرياتي .. مذكرات هند رستم”، “مزامير القرآن”، “مذكرات الشيخ إمام”، “زمن محسن زايد”، “حضرة المتهم نجيب محفوظ”، “أنغام الروح.. حكايات عن أروع الأغاني الصوفية”، “غرام المشايخ”، “قتلة أم كلثوم”، “عادل إمام ضحكة مصر”، “بليغ حمدي .. مذكرات شخصية".