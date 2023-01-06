الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل بدء موسم الإنتاج لمحصول القصب بمصانع كوم أمبو للسكر

محصول القصب
محصول القصب

كشف المهندس محمد محمدين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسوان، تفاصيل بدء موسم الإنتاج لمحصول قصب السكر بمصانع كوم أمبو في أسوان، لافتاً إلى أن محافظ أسوان أطلق شارة البدء لاستقبال موسم توريد قصب السكر في مصنع سكر كوم امبو في 23 ديسمبر الماضي.

وقال "محمدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع القناة الأولى، إن الموسم مبشر، والقصب هو المحصول الاستراتيجي الأول وتم زراعته في أكثر من 88 ألف فدان، متمنياً أن يكون هناك محصول جيد ومبشر للمزارعين والدولة.

وكشف وكيل وزارة الزراعة بأسوان، أن متوسط الإنتاج سيكون أعلى للفدان، وهناك توسعات أفقية ورأسية مثل الزراعات الجديدة في كوم امبو، موضحاً أن المحافظة شهدت زراعة شتلات القصب، مثلما حدث في مركز كوم امبو على مساحة 26 فدانا وتنتج 15 مليون شتلة كل 3 أشهر، وتابع أما الثانية بقرية الأشراف بوادي الصعايدة في مركز ادفو على مساحة 90 فدانا وتنتج 80 مليون شتلة، حيث يبلغ ارتفاع الشتلة من 20 إلى 30 سم، وهي معاملة كيماويا ضد الأمراض والفطريات وفي بيئة مناسبة، كما توفر على المزارع 3 أشهر من الزراعة".

- رفع سعر توريد طن القصب إلى 1100 جنيه

كما أكد  وكيل وزارة الزراعة بأسوان، فيما يخص الأسعار، أن القيادة السياسية استجابت لارتفاع الأسعار ورفعت سعر طن القصب إلى 1100 جنيه، بعدما كان 820 جنيها للطن في العام الماضي، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تنصف المزارع.

وكان أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، موسم عصر محصول قصب السكر بمصانع سكر كوم أمبو، بمرافقة المهندس سامي أحمد رئيس مصانع سكر كوم أمبو.

وخلال فعاليات الافتتاح لموسم الإنتاج تفقد اللواء أشرف عطية، مراحل إنتاج السكر بداية من عصارة 80، ثم الورشة الميكانيكية.

وتفقد محطة توليد الطاقة الكهربائية ذاتيا بطاقة 27 ميجا وات من خلال البخار، ضمن الجهود المبذولة لتوليد الطاقة النظيفة، وعنبر تعبئة السكر، حيث ينتج ربع الإنتاج المحلي بإجمالي 200 ألف طن من السكر حيث يعتبر هذا الصرح الصناعي من أكبر المصانع على مستوى الشرق الأوسط، والذي يعصر 2 مليون طن من قصب السكر يتم توريدهم من 18 ألف مزارع .

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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