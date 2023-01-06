مران الأهلي| محمد عبدالمنعم يواصل برنامج التأهيل استعداداً لمواجهة المصري

واصل محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استكمال برنامج التأهيل الذي يخضع له للتعافي من إجهاد العضلة الخلفية.

وأدى اللاعب فقرات بدنية في الجيم، قبل أن يواصل فقرات التأهيل في ملعب مختار التتش، في إطار تجهيزه للمباريات المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن حالة عبدالمنعم مطمئنة، وسوف يتواجد بصورة طبيعية ضمن حسابات الجهاز الفني خلال المباراة القادمة.

وكان الفريق قد واصل تدريبات بدون راحة اليوم الجمعة، بعدما تغلب أمس الخميس على فريق إنبي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، حصل على راحة من المشاركة في المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح أن اللاعب خضع لفحوصات طبية دقيقة عقب الإصابة التي تعرض لها أمس خلال مباراة إنبي، مؤكدا أن الفحوصات أثبتت سلامة اللاعب تمامًا.

وأشار «أبوعبلة» إلى إن طبيب الرمد الذي أجرى له فحوصات شاملة لقاع العين أوصى بمنحه راحة من المشاركة في المران لمزيد من الاطمئنان، على أن يشارك بعد ذلك في التدريبات بصورة طبيعية.

وتعرض كوكا للإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة إنبي التي جمعت الفريقين أمس الخميس على استاد المقاولون العرب، وحسمها الأهلي لصالحه بهدفين دون مقابل.

وانتظم حمدي في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش، بعدما خضع لتدريبات علاج طبيعي للتخلص من شد خفيف في العضلة الخلفية.

وتغلب الأهلي على إنبي بهدفين بتوقيع محمد مجدي أفشة وأليو ديانج في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب المقاولون العرب، ليواصل الأهلي صدارته لبطولة الدوري برصيد 30 نقطة.