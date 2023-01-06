الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الجمعة

الأسمدة
الأسمدة

شهدت أسعار الأسمدة الأزوتية استقرارًا ملحوظا في الأسواق التجارية، اليوم الجمعة، 6 يناير 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- اليوريا 8200 جنيه للطن.

- النترات 8000 جنيه للطن.

- الفوسفات الناعم 12.5% بلغ 2500 جنيه.

- الفوسفات الخشن 12.5% سجل 3500 جنيه.

التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة

وكشف آخر تقرير صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من يناير - أكتوبر 2022 عن زيادة واضحة في أداء الصادرات غير البترولية مما قيمته 27.1 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضي 2021 إلى ما قيمته أكثر من 30.4 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022 بزيادة تقدر بـ12%.

وتصدرت صادرات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بما قيمته 7.118 مليار دولار لتمثل 23% من إجمالي الصادرات محققة معدل نمو غير سبوق بلغت نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من 2021 الماضي، والذي بلغت قيمة صادراته 5.588 مليار دولار تليها صادرات مواد البناء التي بلغت نحو 5.751 مليار دولار بما يمثل 19%من إجمالي الصادرات.

وجاء فى المركز الثالث صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 3.563 مليار دولار بما يمثل 11% من إجمالي الصادرات لتمثل صادرات القطاعات الثلاث نحو 53% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وجاءت السلع الهندسية والإلكترونية في المركز، بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 3.077 مليار دولار، بما يمثل 9% من إجمالي الصادرات.

صادرات الصناعات الكيماوية

وحقق معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير - أكتوبر 2022 زيادة واضحة لعل أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة 46% لتبلغ ما قيمته 2.678 مليار دولار، واللدائن بنسبة زيادة 7%، لتبلغ ماقيمته 2.114 مليار دولار والكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة زيادة 57%، لتبلغ إجمالي قيمة صادراتها 1.453 مليار دولار.

وتوقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تصل الصادرات بنهاية العام الحالي إلى ما قيمته 8.5 مليار دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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