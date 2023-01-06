تبطين الترع في سوهاج.. المستهدف 215 ترعة بتكلفة 2.06 مليار جنيه

حظت محافظة سوهاج، علي نصيب الأسد من المشروعات المائية خلال السنوات الأخيرة الماضية، وآخرها مشروعات تبطين الترع والذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في المحافظة، لتصبح سوهاج تعيش حالة من النقلة الحضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، ووصولها لكل الأراضي.

ووفقاً لأجهزة الدولة، فإن المستهدف في تبطين الترع هو 215 ترعة بإجمالي أطوال 636 كم، بتكلفة 2.06 مليار جنيه.

ويعتبر مشروع تبطين الترع من أهم المحاور الرئيسية في تطوير الريف المصري والنهوض بمستوي المعيشة، لأنه يهدف لتحسين جودة الري وزيادة إنتاجية وكفاءة الأراضي الزراعية.

بالإضافة إلى أن كل الأعمال بالتبطين تراعي الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ.

وافتتح الرئيس السيسي أمس عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، وأكد خلال كلمته أن تكلفة التطوير في محافظة سوهاج وصلت إلى 102 مليار جنيه.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الافتتاحات في محافظة سوهاج عبر الفيديو كونفرانس، وتم افتتاح محور طما على النيل كأحد أهم محاور التنمية والذي نفذته وزارة النقل.