الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

العراق تقص شريط «خليجي 25» بمواجهة عمان.. والسعودية تواجه اليمن

كأس الخليج العربي
كأس الخليج العربي (خليجي 25)

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25)، عندما يلتقي المنتخب العراقي «المضيف»، نظيره العماني، في السادسة مساءً، على ستاد البصرة الدولي، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

وعلى الرغم من وجود عدة منتخبات لها باع طويل في البطولة، إلا أن الظروف قد تكون مجهزة كي ينافس المنتخب العراقي على لقب البطولة وربما التتويج بها للمرة الرابعة في تاريخه، لاسيما وأن البطولة تقام على أرضه ووسط جماهير.

وسبق لمنتخب العراق، أن توج بلقب كأس الخليج، في 3 مرات سابقة أعوام 1979، عندما استضافت العراق البطولة، وعامي 1984 و1988.

وسيخوض منتخب «أسود الرافدين»، بقيادة فنية جديدة للإسباني خيسوس كاساس، الذي سيخوض اليوم مباراته الرسمية الأولى مع العراق.

كان كاساس قاد المنتخب العراقي في مباراة ودية أمام نظيره الكويتي وفاز بها بهدف نظيف استعدادا للبطولة.

وستكون مهمة المدرب الإسباني صعبة في المباراة الأولى، خصوصا أنه سيواجه منتخب عمان، الذي حضر بكامل نجومه، والذي يسعى هو الآخر للتتويج باللقب، بعدما حققه مرتين عامي 2009 و(2017-2018).

وعلى جانب آخر، يلتقي المنتخب السعودي، نظيره اليمني، في التاسعة إلا الربع مساءً، على الملعب ذاته، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وتكمن صعوبة المباراة في أن منتخب السعودية، سيخوض منافسات البطولة بلاعبي الصف الثاني، خصوصًا في ظل إقامة منافسات الدوري السعودي، وعدم وجود إمكانية لترك اللاعبين الدوليين بعدما مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 التي أسدل الستار عليها مؤخرًا في قطر.

مشاركة المنتخب السعودي بالصف الثاني ستمنح المنتخب اليمني، أفضلية نسبية لاسيما وأنه سيشارك بكافة اللاعبين المتاحين.
وكشفت اللجنة المنظمة لخليجي 25، عن حكام مباراتي اليوم الافتتاحي من البطولة.

وتم إسناد مهمة إدارة المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان، لطاقم بقيادة الروماني كوفاكس ستيفان، ومواطنيه  أرتين ميهاي، حكم مساعد أول، ومارنسكو فاسيلي، حكم مساعد ثان.

بينما تم تعيين الإماراتي عدنان النقبي حكما رابعا، والمغربي رضوان جيد حكما للفيديو المساعد  (فار)، ومساعده الفرنسي جيرمي باجنار، وتم تعيين البحريني خليفة الدوسري مقيما للحكام.

وسيدير مواجهة السعودية واليمن، طاقما قطريا بقيادة سلمان فلاحي حكما للساحة، يعاونه خالد عايد حكم مساعد أول، وزاهي الشمري حكم مساعد ثان، والكويتي عبد الله جمالي حكم رابع، والقطري عبدالله المري للفيديو المساعد ويعاونه الإماراتي أحمد درويش، وتم تعيين العراقي نجاح الحميدة مقيما للحكام.

كأس الخليج العربي خليجي 25 المنتخب العراقي العراق السعودية اليمن

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