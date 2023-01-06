الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أزمة بين الكومى وجمال علام بسبب هجوم الأخير على كلاتنبيرج

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

وجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة اللوم إلى إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الجبلاية بعد تصريحات الأخير بشأن الإنجليزي مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام، وانتقاده له خلال تصريحات تليفزيونية عقب الأخطاء التحكيمية التي حدثت مؤخرًا.

ووجه الكومي انتقادات إلى مارك كلاتنبرج بسبب عدم تفرغه، وتواجده خارج مصر في الفترة الأخيرة لمدد طويلة.

وأشار عضو الجبلاية إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة ينتظر انتهاء إجازات أعياد الميلاد المجيد، وقدوم مارك كلاتنبرج إلى مصر بعد انتهاء الإجازة التي يقضيها حاليًا برفقة أسرته، لعقد جلسة مطولة معه واستعراض التقرير الشهري الخاص بكلاتنبرج بشأن مستوى التحكيم، موضحًا أن الجبلاية سيسعى خلال تلك الجلسة لمعرفة ما إذا كان مستوى التحكيم في تراجع أم تقدم، بجانب مناقشة كلاتنبرج في الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباريات الدوري في الفترة الأخيرة.

وتحدث رئيس الجبلاية مع الكومى بشأن عدم انتقاد منظومة العمل داخل اتحاد الكرة فى وسائل الإعلام، سواء فى البرنامج الخاص به أو من خلال التصريحات، لأن البعض يستغل تلك التصريحات فى الهجوم على الجبلاية، خاصة الأندية فى ظل الأزمات التى تصاحب التحكيم خلال الفترة الحالية.

وشدد علام على ضرورة مساندة كلاتنبيرج فى مهمته بدلًا من انتقاده، حتى يتمكن من إنجاز مهمته وتطوير منظومة التحكيم فى مصر خلال الموسم الجاري، معتبرًا أن الهجوم عليه غير مبرر للغاية.

كما تحدث رئيس الجبلاية مع الثنائي محمد بركات وحازم إمام عضوي المجلس، بشأن ضرورة القيام بدورهما في تبنى وجهة نظر اتحاد الكرة في وسائل الاعلام والدفاع عنه ضد الانتقادات التي توجه للمسئولين في الجبلاية من قبل بعض المتربصين، معتبرًا أن هذه ه المهمة الأكبر لأعضاء المجلس الثلاثة المتواجدين في وسائل الإعلام سواء مقدمي برامج أو محللين.

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وائل لطفي

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