أمن المنوفية يكشف قصة العثور على جثة شاب في موقف قويسنا

تمكنت مباحث مركز قويسنا من كشف لغز العثور على جثمان شاب داخل حمام موقف ركاب قويسنا بالمنوفية المخصص بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، عن طريق التحريات اللازمة بعد سؤال شهود العيان ووالد الشاب المتوفي، حيث أكد أن نجله الراحل من مدمني المواد المخدرة.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة، مأمور مركز شرطة قويسنا بورود بلاغ من الأهالي، يفيد العثور على جثمان شاب داخل حمامات موقف القاهرة الإسكندرية التابع لدائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، لبدء التحقيقات وبيان سبب الوفاة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة م، ه‍، غ 29 عام مقيم إحدى قرى مركز تلا دون عمل، وبجواره سرنجة، وآثار حقن في الذراعين كما تم العثور على متعلقاته الشخصية ومبلغ 138 جنيه، واتضح أنه من ذوي المعلومات الجنائية، واستدعت وحدة مباحث المركز والده لسؤاله.

وبالعرض على طبيب الطب الشرعي، أكد على أن سبب الوفاة بسبب جرعة زائدة من المخدرات، وقامت القوة الأمنية بتحرير محضرا بالواقعة والذي حمل رقم 7 إداري مركز أشمون لسنة 2023 وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والتي أصدرت قرار بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

وأكد والد الشاب أن ابنه متعاطي للمواد المخدرة مادة الهيروين وسبق احتجازه في مستشفى ميت خلف للصحة النفسية وعلاج الإدمان، مصيفًا أن ابنه توفي نتيجة جرعة زائدة من المخدرات واستبعد الشبهة الجنائية.