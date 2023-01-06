الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بتكلفة 2.7 مليار جنيه.. أبرز معلومات عن فرع جامعة سوهاج الجديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، افتتاح جامعة سوهاج الجديدة بمدينة الكوامل، في إطار زيارته الرسمية للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بحضور عدد من كبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية.

أبرز المعلومات عن فرع جامعة سوهاج الجديدة:

ـ تبلغ تكلفة الحرم الجديد لجامعة سوهاج بمنطقة الكوامل 2.7 مليار جنيه.

ـ تم إنشاؤه على مساحة 1000 فدان، مقسمة 750 فدًا للمباني، و250 فدانًا مساحات خضراء، ويبعد الموقع الجديد بمدينة سوهاج الجديدة وتبعد عن الجامعة القديمة حوالي 11 كم.

ـ تكلفة الإنشاءات الجديدة للمقر الجديد مليار و675 مليون جنيه.

ـ يضم مركز دولي للمؤتمرات بتكلفة 80 مليون جنيه على مساحة 1400 م.

ـ يدرس بها 70 ألف طالب وتضم 3 آلاف عضو هيئة تدريس و6 آلاف موظف وعامل.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الدعم اللازم لمشروعات الجامعة الجديدة أثناء افتتاحه للكليات الجديدة.

وافتتح  الرئيس السيسي، أمس عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، وأكد خلال كلمته أن تكلفة التطوير في محافظة سوهاج وصلت إلى 102 مليار جنيه. 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الافتتاحات في محافظة سوهاج عبر الفيديو كونفرانس، وتم افتتاح محور طما على النيل كأحد أهم محاور التنمية والذي نفذته وزارة النقل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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