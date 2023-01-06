الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نقيب الزراعيين: 2.5 مليون نسمة استفادوا من «حياة كريمة» فى سوهاج

سيد خليفة، نقيب الزراعيين
سيد خليفة، نقيب الزراعيين

كشف سيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن تفاصيل النهضة الزراعية وإضافة المساحات الجديدة لمحافظات الصعيد، خلال السنوات الماضية، ضمن تنمية خط الصعيد.

وقال نقيب الزراعيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر» والمُذاع عبر «القناة الأولى» إن فترة الخمس سنوات الماضية شهدت اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة فيما يخص تطوير وتنمية الصعيد في مختلف القطاعات.

وِأضاف نقيب الزراعيين، أن عدد سكان محافظة سوهاج حوالي 6 ملايين نسمة، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" استفاد حوالي 2.5 مليون نسمة، وسيتم استكمال ما تبقى خلال المرحلة الثانية.

وكشف أن 13% من  إجمالي مبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية كان خاص بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أن هناك رضا شعبيا لما قام به الرئيس السيسي والحكومة خلال السنوات الماضية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عددًا من المشروعات القومية في محافظة سوهاج، لاستكمال مراحل التنمية في صعيد مصر، ومن بينها مستشفى جامعة سوهاج الجديدة، ومشروعات جديدة لمياه الشرب، وأول قرية نموذجية بسوهاج حياة كريمة، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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