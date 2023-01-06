الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تهنئ المسيحيين والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية

هنّأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسيحيين، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متقدمة بأطيب التمنيات وأخلص التهاني.

وقالت الشركة، في بيان: تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للإخوة المصريين المسيحيين ولقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف البيان: كما تتمنى المتحدة للخدمات الإعلامية لمصرنا الغالية مزيدا من المحبة والسلام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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