«المتحدة للخدمات الإعلامية» تهنئ المسيحيين والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
هنّأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسيحيين، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متقدمة بأطيب التمنيات وأخلص التهاني.
وقالت الشركة، في بيان: تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للإخوة المصريين المسيحيين ولقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وأضاف البيان: كما تتمنى المتحدة للخدمات الإعلامية لمصرنا الغالية مزيدا من المحبة والسلام.