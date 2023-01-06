الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل شخص بأطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات

المتهم
المتهم

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بحبس المتهم بدهس وقتل شخص بسبب خلافات بين المجني عليه وعائلة المتهم بسبب خلافات على سور فاصل بين مقابر العائلتين بمنطقة أطفيح في الجيزة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقي مدير أمن الجيزة إخطارًا من مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص له معلومات جنائية  مقيم بدائرة المركز.

وكشفت التحريات الاولية أنه في غضون عام 2019 حدثت مشاجرة بين المتوفي وأفراد من عائلة أخرى بسبب خلافات على سور فاصل بين مقابر العائلتين، فقام خلالها المتوفـي بدهس سيدة من العائلة الأخرى مما أدى لوفاتها، وتم ضبطه وأفرج عنه مُنذ عام ونصف وبتاريخ 2 الجارى وحال سير المتوفي أمام مساكن العائلة الأخرى قاموا بالتعدي عليه بالسب فبادلهم السباب وإنصرف، ثم قام نجل المجنى عليها من العائلة الأخرى باللحاق بالمتوفي بسيارة قيادته والإصطدام به وعقب سقوطه أرضًا تعدى عليه بألة حادة ثم دهسه مرة أخرى ولاذ بالهرب.

باتخاذ الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وكذا ضبط (السيارة المستخدمة وتبين أنها بدون أوراق- الأداة المستخدمة "كوريك معدني وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ثأرًا لمقتل والدته  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق خلافات أطفيح مركز شرطة أطفيح مدير أمن الجيزة التحريات الأولية

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وائل لطفي

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