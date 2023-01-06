بعد إعلانها ضمن أفضل 200 مطرب.. بيونسيه المرأة متعددة المواهب

لا أحد ينكر أن بيونسي نولز كارتر رمز حي من نجمة البوب ​​إلى نجمة السينما لا يوجد شيء يوقف القوة التي تمثلها بيونسيه.

باعت المغنية وكاتبة الأغاني والمخرجة والممثلة ومنتجة التسجيلات والمصممة أكثر من 160 مليون تسجيل، وفازت بـ 28 جرامي، ومثلت في ثمانية أفلام بما في ذلك طبعة The Lion King، وأطلقت علامة للأزياء، كما تم ترشيح الملكة لجائزة الأوسكار، وأعلنت أن لديها رسميًا موسيقى جديدة في طريقنا.

صعدت بيونسيه إلى الشهرة لأول مرة في التسعينيات كعضو في مجموعة فتيات آر آند بي ديستنيز تشايلد، تضمنت الألبومات والأغاني الأربعة للمجموعة "Bills، Bills، Bills" و "Survivor" و "Independent Woman" و "Bootylicious" وشهدت أنها أصبحت واحدة من أفضل فرق الفتيات مبيعًا في التاريخ.

منذ ذلك الحين انطلقت بيونسيه منفردة، حيث أصدرت 6 ألبومات استوديو ضخمة، وعملت مع فنانين رائعين آخرين، ووجدت وقتًا لبعض الاعتمادات التمثيلية في أفلام هوليوود الشهيرة Dreamgirls و The Pink Panther.

بدأت بيونسيه مسيرتها الموسيقية عندما كانت طفلة صغيرة، في عام 2003 لعبت بيونسي دور البطولة في فيلم The Fighting Temptations، وهو فيلم قام ببطولته أيضًا كوبا جودينج جونيور، وكان عام 2003 أيضًا هو العام الذي أصدرت فيه بيونسيه أول أغنية منفردة لها بعنوان Crazy In Love.



إضافة إلى قائمة الإنجازات الضخمة التي حققتها، فمن يستطيع أن ينسى مرة أخرى في عام 2014 عندما شاركت النجمة في تأسيس خط الملابس الرياضي الشهير Ivy Park، ظهرت العلامة التجارية في البداية على الرفوف حيث تم إطلاقها كمشروع مشترك مع توب شوب في عام 2016، وبعد نجاح العلامة بدأت Ivy Park في إطلاق العديد بالتعاون مع شركة أديداس العملاقة للملابس الرياضية.