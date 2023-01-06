الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء نصها " أتقدم إليكم بأسمى آيات التهنئة القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متوجهاً للمولى - عز وجل - بخالص الدعوات لقداستكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، ودامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ".

كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة لكلاً من الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية المسيحية.

وتقدم محافظ الغربية، بالتهنئة لأقباط مصر عامةً ولأقباط محافظة الغربية بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى أن يجعله عيداً سعيداً على الجميع وأن يحفظ مصر وشعبها ويعيد هذه الأيام على الجميع بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، مؤكدا على أن مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا، ورمزاً للمحبة والسماحة والسلام.

كان المحافظ الغربية قد أجرى جولة مسائية لمتابعة آخر استعدادات المحافظة لاستقبال المصلين في كنائس طنطا، حيث تفقد محيط مطرانية طنطا ومحيط كنيسة ماري جرجس، والتي سيقام بها قداس عيد الميلاد اليوم.

جدير بالذكر أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمحافظ الغربية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، من خلال متابعة أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح.

محافظ الغربية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى عيد الميلاد المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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