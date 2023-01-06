لندن: وقف إطلاق النار الروسي لن يسهم بتحقيق السلام

اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في وقت متأخر من الخميس، أنّ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد لن يفعل شيئاً لتعزيز آفاق السلام.

وقال الوزير البريطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، إنّ "وقف الهجمات الروسية لمدّة 36 ساعة لن يفعل شيئاً لتعزيز آفاق السلام يجب على روسيا أن تسحب قواتها بشكل دائم، وأن تتخلّى عن سيطرتها غير الشرعية على أراض أوكرانية، وأن تضع حدّاً لهجماتها الوحشية ضدّ مدنيين أبرياء".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قد أمر جيشه، أمس الخميس، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا من ظهر يوم الجمعة وحتى فجر الأحد بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، في هدنة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب قبل حوالى عام لكنّ كييف اعتبرتها ضرباً من "النفاق" ومحاولة لكسب الوقت.

وقال "بوتين" بحسب بيان للكرملين إنّه "استجابة لدعوة قداسة البطريرك كيريل، أوجّه إلى وزير الدفاع الروسي ببدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتباراً من الساعة 12,00 في السادس من هذه السنة حتى الساعة 24,00 في السابع من يناير".

- دعوة القوات الأوكرانية إلى التقيّد بالهدنة

ودعا بوتين القوات الأوكرانية إلى التقيّد بهذه الهدنة كي تتيح لأتباع الطائفة الأرثوذكسية، كبرى الديانات في كل من أوكرانيا وروسيا على السواء، "حضور قداسات ليلة الميلاد ويوم ولادة المسيح".

وغداة إعلان فرنسا عن نيّتها إرسال دبابات خفيفة إلى أوكرانيا، تعهّدت الولايات المتحدة وألمانيا تسليم كييف مركبات مشاة قتالية من طراز "برادلي" من الجانب الأمريكي و"ماردر" من الجانب الألماني، كما التزمت برلين بتوفير منظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، لتحذو بذلك حذو واشنطن.

وبادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الإشادة بـ "قرار جدّ مهمّ"، شاكراً الزعيمين الأمريكي والألماني.

وندّد الرئيس الأوكراني بقرار بوتين وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، إذ رأى فيه "حجّة هدفها وقف تقدّم جنودنا في دونباس وتوفير العتاد والذخائر وتقريب رجال من مواقعنا، على أقلّ تقدير"، مضيفاً "ما الحصيلة؟ مزيد من القتلى".