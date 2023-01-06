الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية البريطانى: الدبابات قد تكون جزءًا من الدعم المستقبلى لأوكرانيا

جيمس كليفرلي
جيمس كليفرلي

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن الدبابات قد تكون جزءًا من الدعم العسكري المستقبلي لأوكرانيا.

 

ورداً على سؤال حول الالتزامات التي ستقدمها المملكة المتحدة لأوكرانيا عسكرياً، أوضح جيمس كليفرلي: "لقد قدمنا ​​نوعاً من المعدات العسكرية القادرة على توجيه ضربة حاسمة إلى أهداف روسية بعيدة المدى"، مضيفًا أنه "سنواصل التحدث مع الأوكرانيين حول ما يحتاجون إليه في المرحلة التالية من دفاعهم عن النفس، وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لضمان توفير ذلك".

 

وتعتزم لندن التنسيق مع برلين للتباحث بشأن تقديم مزيد من الدعم الإضافي لكييف، حيث تخطط وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لعقد مناقشات مع نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي حول تقديم ذلك الدعم الإضافي إلى أوكرانيا.

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وائل لطفي

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وزير الخارجية البريطانى: الدبابات قد تكون جزءًا من الدعم المستقبلى لأوكرانيا

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