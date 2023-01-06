الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التقطتها الأقمار الصناعية.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية خلال ساعات (صور)

شبورة
شبورة

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر الصور التي التقطت بالأقمار الصناعية والتي تشير إلى كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق القريبة من المطحات المائية والمناطق الزراعية. 

صور الأقمار الصناعية

وأوضحت الأرصاد، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفه على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسلاسل جبال البحر الأحمر.

صور الأقمار الصناعية

ويأتي ذلك مع استمرار طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء، لطيف خلال فترات النهار على شمال البلاد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

صور الأقمار الصناعية

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