الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة الحكومة التونسية: علاقاتنا مع كندا تشهد تطورا خاصة على صعيد التعاون الجامعى

نجلاء بودن رمضان
نجلاء بودن رمضان

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، أن العلاقات التونسية الكندية تشهد تطورًا خاصة على صعيد التعاون الجامعي وإحتضان الكفاءات الجامعية والعلمية، مشيرة إلى المساهمة الكندية في تطوير البرامج الاجتماعية، وخاصة منها برنامج "تمكين المرأة" الموجّه للمرأة التونسية.

وبحثت نجلاء بودن رمضان مع سفيرة كندا الجديدة لدي تونس لوران ديجير أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خاص التعليم العالي والبحوث والابتكار والصحة وصناعة مكونات الطائرات.

ورحبت رئيسة الحكومة، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، بالدبلوماسية الكندية معبّرة عن أمنياتها لها بالنجاح والتوفيق في أداء مهامها الجديدة في تونس.

من جانبها، أشارت السفيرة الكندية إلى نجاح تونس في تنظيم القمة الفرنكفونية التي انعقدت خلال شهر نوفمبر الماضي بجزيرة جربة، كما عبرت عن استعداد بلادها لمواصلة برامج التعاون القائمة بين البلدين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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رئيسة الحكومة التونسية: علاقاتنا مع كندا تشهد تطورا خاصة على صعيد التعاون الجامعى

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