مفاجأة.. أزمة كهربا تهدد بإلغاء الدورى

كشف طلال عبداللطيف، خبير اللوائح، تداعيات جديدة لأزمة إيقاف لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، والتي قد تهدد مسابقة الدوري بالكامل.

وقال عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع هاني حتحوت ببرنامج “صباحكم رياضة”: “حينما تم إصدار عقوبة على كهربا كان متواجد مع فريق أفيش البرتغالي وبالتالي العقوبة ضمنية، ولكن حاليًا النادي غير موجود وأعلن إفلاسه وعليه سيكون كهربا مطالب بدفع الغرامة كاملة وبعد ذلك يعود للنادي البرتغالي لتحصيل حقوقه”.

وأضاف عبداللطيف: “حال مشاركة كهربا مع الأهلي أمام المصري البورسعيدي، ستكون مشاركته باطلة حال لم يتم الحصول على رد رسمي من فيفا، وسوف يتسبب في إلغاء المسابقة بالكامل، الاتحاد المصري لن يجرؤ على السماح للاعب بالمشاركة في المباريات عند انتهاء إيقافه، ولا بد من عودته إلى فيفا للحصول على الرأي النهائي”.

وأضاف خبير اللوائح: “المنطق في قضية محمود كهربا لاعب الأهلي هو أنه أخطأ، وعليه تم توقيع عقوبة مالية وإيقاف، بالنسبة للوائح اللاعب لم يسدد ولكنه سيكون متاح للمشاركة”.

وقال طلال: “فيفا سوف يغلظ عقوبة اللاعب تدريجيًا عن كل فترة قيد بعد فترة سماح 45 يومًا أولًا، وبالتالي يعمل بعدها على منع تسجيله بعد 3 فترات قيد مع النادي، ثم إيقافه 6 أشهر حال عدم سداده غرامة الزمالك في الموعد، فيفا بعدها سيعمل على إعادة نظر في القضية بالكامل، وقد يتم شطبه من تسجيله في الاتحاد حال عدم سداد غرامته للزمالك فريقه السابق”.